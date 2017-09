Mistério: Pedreiro Tiririca e assassinado em Chapadão do Céu

O pedreiro Ednomar Lopes da Silva 45 anos, vulgo Tiririca, morreu nesta manhã na cidade de Chapadão do Céu, quando tentava buscar socorro no hospital municipal.

Segundo relato de testemunhas, Tiririca, trafegava na contramão pela Avenida Ema, com seu veículo, Montana, em direção ao hospital, e antes mesmo do socorro veio a óbito dentro do seu veículo. Tiririca tentou conduzir o carro, mas perdeu o controle e subiu no meio fio, e quando pessoas se aproximaram viram o caído sobre o banco e foi constato que já estava em óbito, com perfuração no corpo.

O crime é um mistério que será desvendado pela PM., mas, tudo leva a crer, que é um crime passional, pela a narrativa da sua esposa. Segundo ela, eles estariam em processo de separação, pois ele afirmou que iria sair de casa para viver com uma outra mulher, que também estava separando do marido.

Segundo relato de pessoas, o marido da mulher não aceitava o fim do relacionamento, mas não se sabe se os dois tiveram algum discursão ou se outra pessoa.

