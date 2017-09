Hóspede tem tablet furtado em recepção de hotel em Chapadão do Sul

Chegou ao conhecimento da Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul a vítima L.C.K.F, de 30 anos, relatando que estava hospedado em um hotel na cidade, e que ao sair do quarto para dar baixa na estadia, foi até a recepção, deixou um tablet em cima do balcão e se dirigiu até o carro para guardar as malas.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao retornar, foi até o local onde é servido o café, e assim deu por falta do tablet.

Ele perguntou a funcionária sobre o produto, mas a mesma disse que não tinha visto.

As autoridades estão investigando o caso.

Fonte: MS Todo Dia

