Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Dia benéfico para cuidar de assuntos sociais. Aguarde boas notícias de parentes afastados. Você está vivendo situações em que está exposto demais, e não gostaria de ficar nesta situação. O que lhe parece frágil e desprotegido é o canal que irá ajudá-lo a realizar os seus sonhos.

TOURO – Previna-se com acidentes, relacionados com a água e produtos químicos, de um modo geral. Cuide da saúde e evite atos que possam afetar você moralmente. Sucesso nas investigações e pesquisas. A saúde passa por uma fase excelente, se você não a estragar com os excessos.

GÊMEOS – Os assuntos de ordem espiritual estão beneficiados. Ótimo para uma cirurgia plástica. Tenha um pouco mais de atenção, porque no transcorrer do período, há indícios fortes de que possa se desentender com pessoas amigas, colegas de trabalho ou mesmo com a pessoa amada.

CÂNCER – Criaturas ou ocorrências dispersivas poderão desviar sua atenção dos compromissos e problemas mais importantes. Fluxo excelente para o amor. Se o seu trabalho está de alguma maneira relacionado com a imprensa, o rádio, a televisão ou o meio artístico, então tudo sairá às mil maravilhas.

LEÃO – Período dos mais favoráveis para realizar, com muito sucesso, pequenos empreendimentos. Você pode sentir uma tendência a um maior ajustamento aos estados emocionais dos outros, contudo, não se precipite se houver envolvimento de questões amorosas.

VIRGEM – Aproveite uma oportunidade que surgirá para fazer uma viagem curta Um presente ou uma visita o agradará bastante. Você deve desenvolver a sua capacidade de conquista, apelando para o seu charme Assim agindo, você estará estimulando a curiosidade de algumas pessoas do sexo oposto.

LIBRA – Todas as portas se abrirão, bastando encarar a vida com otimismo e aproveitar as boas oportunidades. Não se entregue a sanha dos inimigos ocultos nem descuide de sua saúde. Ouça e aprecie as sugestões que receber.

ESCORPIÃO – Os assuntos financeiros deverão ser tratados com cautela. O dia pode começar favorável às transações comerciais e todas as especulações financeiras. Esteja preparado para enfrentar algum contratempo ligado a pessoa amada.

SAGITÁRIO – Você atravessa um grande período de vantagem material e financeira. Apenas não permita que possíveis fantasias mentais desvirtuem essa indicação. Muita dispersão nos seus envolvimentos afetivos poderá cansar a pessoa que você ama.

CAPRICÓRNIO – Ótimo dia para obter a colaboração de outras pessoas para mudar sua vida para melhor. Seja mais determinado. Uma predisposição otimista atuando sobre sua personalidade, vai ajudá-lo a ser mais realista quanto aos seus objetivos.

AQUÁRIO – Período astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo. Não esmoreça ante obstáculos e procure enfrentar os problemas de modo mais direto.

PEIXES – Os outros irão notar sua tenacidade e persistência podendo lhe dar o dobro de crédito. No amor, haja com sinceridade. O período pode apresentar algumas dificuldades, mas se você souber agir mais humildemente, tudo estará bem.

