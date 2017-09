Em Chicago, soja tem novo dia de altas nesta 5ª feira e espera por números da demanda

Os preços da soja continuam a subir na Bolsa de Chicago no pregão desta quinta-feira (14). O mercado dá continuidade aos bons ganhos observados no pregão anterior e, por volta de 7h55 (horário de Brasília), as posições mais negociadas subiam pouco mais de 5 pontos, com o novembro/17 – que ainda é o principal contrato nesse momento – valia US$ 9,65 por bushel.

Apesar de os últimos números do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ainda estarem no radar dos traders, crescem as especulações sobre o clima para a nova safra da América do Sul, e algumas adversidades que já são esperadas para a nova safra do Brasil e da Argetina dão algum suporte às cotações.

Ao mesmo tempo, contribuindo para o suporte às cotações, a força que a demanda vem mostrando nos últimos dias também entra na conta e ajuda a estimular a commodity. Somente nesta semana, O USDA já trouxe anúncios de vendas que somam mais de 600 mil toneladas.

E ainda nesta quinta-feira, chegam os novos números das vendas para exportação que deverão também favorecer o mercado. As expectativas são de um volume entre 1 e 1,3 milhão de toneladas para a soja em grão, de 50 mil a 250 mil toneladas de farelo e de 0 a 20 mil de óleo.