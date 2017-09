Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Sem que Aldo perceba, Tato procura por um documento com a assinatura do pai. K1 conta para Keyla sobre o motivo da suspensão de Tato e K2. Ellen diz a Bóris que decidirá sobre a bolsa de estudos após a Balada Cultural. Clara insinua a Felipe que algo ocorreu entre Lica e Bóris. Keyla se incomoda com a opinião das amigas sobre sua vida amorosa. Ellen vai à casa de Lica e Marta elogia a menina. K2 falsifica a assinatura de Aldo a pedido de Tato. Fio pede para trabalhar no salão de K1. Ellen conta para Lica sobre o assassinato de seu pai. Roney propõe ajudar Guto e Benê a perder o medo de se apresentar em público. Malu questiona Bóris sobre Lica. Sem querer, Tina e Keyla derrubam as bandejas de suco em cima de Anderson, Samantha e Tato.

NOVO MUNDO

Thomas exige saber onde está o galeão e usa Liu como refém. Benedita conta a Domitila que Pedro e Leopoldina estão na taberna, assistindo à peça de Elvira. Domitila afirma a Chalaça que ninguém irá separá-la de Pedro. Ferdinando desiste de seu casamento e foge de Greta, que culpa Diara. Sebastião vê Matias com Luana. Os capangas de Thomas são atingidos por flechas. Fred, Liu, Jacinto e Hassam chegam ao navio, mas são atacados. Thomas consegue entrar no galeão com Anna, e Joaquim chega para resgatar a amada. O navio pega fogo e Anna e Joaquim ficam encurralados.

PEGA PEGA

Ao ver as fotos que estavam no chapéu de Arlete, Malagueta conclui que a morte de Mirella não foi um acidente. Expedito comemora ao saber que Domênico e Antônia se beijaram. Timóteo diz a Prazeres que desistiu de alugar a casa na vila. Sandra Helena se recusa a devolver o colar de brilhantes que ganhou de Agnaldo para pagar a fiança do ex-namorado. Antônia e Domênico concluem que Júlio e Agnaldo mentiram em seu depoimento. Wanderley avisa ao defensor público que vendeu os relógios de Agnaldo. Dom resolve assumir o namoro com Tânia. Nelito sente ciúmes da amizade de Rúbia com Pedrinho. Domênico avisa a Eric que não poderá mais trabalhar com ele, pois voltou para a delegacia. Sabine aparece de surpresa na casa de Madalena. Arlete pergunta a Athaíde onde estão seus documentos. Júlio observa faixas no quiosque, acusando-o de ladrão.

A FORÇA DO QUERER

Ritinha inventa para Ruy que Zeca foi quem ligou para ela. Ruy tira satisfações com Edinalva, e Abel e Nazaré se irritam. Joyce e Eugênio tentam conversar com Ivana e se surpreendem ao vê-lo ser chamado de Ivan. Yuri afirma a Heleninha e Junqueira que Rubinho não é mais a mesma pessoa. Dantas comenta que Bibi tem poder entre os bandidos. Caio conforta Aurora. A mando de Ruy, Zeca é demitido de seu emprego. Jeiza comanda a invasão ao Morro do Beco e atira contra Rubinho, que é preso. Bibi ameaça Jeiza. Dedé se desespera com a prisão do pai. Nazaré desconfia de que Ruy possa estar envolvido na demissão de Zeca. Bibi pede desculpas a Heleninha pelo sequestro de Yuri. Jeiza fala com Caio sobre o ressentimento de Bibi em relação a ele. Jeiza se preocupa com Zeca. Bandidos se preparam para resgatar Rubinho.

OS DIAS ERAM ASSIM

Resumo do antepenúltimo capitulo não liberado pela emissora.

NOVELAS DO SBT

NO LIMETE DA PAIXÃO

Ana Cristina exige que Frida explique por que Fernandinho tem uma pinta idêntica à dela e deixa claro que vai investigar para saber se ela está escondendo alguma coisa. Maciel diz ao Gabriel que ele precisa pagar imediatamente o dinheiro que lhe emprestou e que de agora em diante não poderá ajudá-lo, pois Maria Madalena proibiu que o fizesse. Juliana comenta com dona Josefa que Maciel é um hipócrita e que maltrata Maria Madalena. Dona Josefa, indignada, pede a Juliana que não fale mal de Maciel e diz que deveria estar agradecida por ele ter ajudado o Gabriel. Tobias aconselha Gabriel a voltar a lutar para solucionar seus problemas financeiros. A princípio, Gabriel resiste, mas depois acaba aceitando voltar ao ringue sem imaginar que Tobias já tem a luta agendada e que aposta em sua derrota. Gabriel é brutalmente atingido. Tito, desesperado, pede ajuda, mas Tobías e seus comparsas ignoram suas súplicas. O Dr. Edgard diz a Tito que o estado de Gabriel e muito grave e pode não resistir aos ferimentos, por isso, o aconselha a entrar em contato com a família. Tito vai até a casa de Juliana e diz que Gabriel está morrendo. Disfarçada com roupa de enfermeira e peruca, Frida vai até a casa de Ana Cristina com a intenção de lhe fazer mal.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Fernanda conversa com a freira e diz que se sente uma má pessoa por ter mentido para Camila e, mesmo sem saber o motivo, a religiosa a consola. Marisa conta para Isabela que Carlos quer terminar o namoro com ela. Quando Carlos a procura, Isabela não dá chance a ele de falar sobre o assunto. O Sr. Fernando diz a Mariana que quer modificar seu testamento. Ela, imediatamente, procura Luiz e descobre que o pai quer deixar tudo para a neta. Inconformada, ela está disposta a tudo para evitar que encontrem sua sobrinha e, se for necessário, desaparecerá com ela. Andréia diz a Marisa que seu namorado não pode comparecer ao desfile por que é um homem casado. Luiz contrata um investigador para que descubra o paradeiro de Amélia e de sua filha. Fernanda está a ponto de contar toda a verdade para Camila, mas é interrompida por Carolina, que entra perguntando se Carlos e Camila são namorados. Amélia diz a Pedro que proibiu Fernanda de voltar a ver o médico. Pedro tenta se desculpar com Amélia pela maneira grosseira como se comportou com ela na noite anterior. Amélia não aceita as desculpas, pede o divórcio e diz que está decidida a procurar Luiz Monteiro e contar a ele que Fernanda é sua filha. De forma cruel, ela diz que pretende refazer sua vida e esquecer a farsa que vive a seu lado. Carolina interrompe a apresentação musical e diz para Camila e Fernanda que sua irmã é a namorada do Dr. Carlos. Fernanda fica em dúvida, mas decide acreditar na sinceridade do namorado. Carlos pede a Felipe que se afaste de Fernanda, pois os dois estão apaixonados. Pedro e Carlos se conhecem. Amélia comenta com Lupe que vai lutar pelo amor de Luiz.

CARINHA DE ANJO

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

NOVELA DA BAND

MIL E UMA NOITE

Cobradores batem à porta de Eda. Onur e Sherazade pensam um no outro, mas ninguém toma uma atitude. Bennu tenta convencer Onur a voltar com Sherazade. Gani e Ali sofrem um atentado na rua. Sherazade aconselha Duru, filha de Engin. Nadide e Burhan sofrem com a ausência de Kaan. Kerem sabe sobre a tentativa de suicídio de Bennu. Sherazade conversa com a ex-mulher de Engin. Engin pergunta se Sherazade ainda ama Onur.

NOVELAS DA RECORD

OS DEZ MANDAMENTOS

Resumo não divulgado pela emissora até a publicação desta matéria.

BELAVENTURA

Pietra está apavorada ao ver Biniek no chão, ferido e pensa que ele está morto. Fernão a agarra por trás e ela grita por socorro. Enrico explica a Otoniel que Bartolion disse que o tipo de veneno que atingiu Lizabeta já foi usado pela Ordem Pura. Bartolion pede que Carmona diga onde Pietra está. Corinto revela à Solimara que viu Nodier saindo do castelo na calada da noite acompanhado de guardas e acredita que levava um corpo. Sob o olhar de Bartolion, Otoniel anda de um lado para o outro pensativo, atordoado e esbraveja que ninguém consegue salvar Lizabeta. Otoniel pede que tragam Pietra de qualquer jeito, mas Bartolion diz que ninguém sabe onde ela está. Otoniel mostra a caixa para Bartolion e diz que a primeira vez que viu Pietra, ela carregava a mesma caixa. Bartolion diz que um pingente de pedra pode abrir a caixa e lembra que ela deu um cordão para Enrico quando eram crianças e que Enrico perdeu na floresta. Enrico pede a Mistral que Nodier seja preso. A Accalon, Tácitus, Gregor e Daros, Enrico pede que achem Pietra. No mercado, Matriona entra pra comprar mantimentos e Polentina grita por socorro, dizendo que apareceu uma bruxa. Matriona ignora a provocação. Otoniel vai até a masmorra e ordena que Severo abra a caixa. Enrico encontra Nodier e já parte para cima dele e pergunta porque perseguiu Pietra. Enrico desfere socos em Nodier e o joga no chão. Cedric prende Gonzalo na masmorra que diz ser inocente. Pietra pede que Fernão a ajude encontrar a caixa e acha que Severo a escondeu no castelo. Otoniel entra no quarto de Lizabeta furioso e pede que Jacques se retire. Otoniel discute com Carmona. Lizabeta desperta.

O RICO E LAZARO

Todos começam a procurar por Saul. Zac chantageia Beroso e pede para lhe passar a dívida de Matias. Nabucodonosor inicia o julgamento de um nobre. Belsazar diz que quer ver sangue. Elga estranha a ausência de Zac. Beroso encontra Asher e avisa que não será possível pagar a dívida de Matias. Nabucodonosor fica furioso com a atitude de Belsazar e pede para falar a sós com ele. Asher oferece o dobro do dinheiro para Beroso. O rei ameaça Belsazar, que o enfrenta. Beroso aceita a proposta de Asher. Nabonido se preocupa com o filho. Belsazar desafia o rei, que lhe desarma e o ameaça novamente. Nabucodonosor sente uma forte dor no peito e cai. Belsazar sorri e debocha do avô. O servo Madai presencia tudo.

