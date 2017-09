Aprosoja/MS promove Abertura Estadual do Plantio da Soja nesta segunda-feira

A segunda maior cidade produtora de soja do estado sedia, nesta segunda-feira (18), a Abertura Estadual do Plantio da Soja em MS – Safra 2017/2018. O evento é uma iniciativa da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) e acontece na Fazenda Jotabasso, em Ponta Porã. A entrada é gratuita, no entanto, é preciso efetuar inscrição no link: https://goo.gl/4xqrYK.

Conteúdo e estimativas

O evento começa às 7h, com encerramento às 12h30, com almoço no local. Para jornalistas, a Aprosoja/MS oferece transporte até a fazenda. Na programação serão apresentados dados e estimativas de produção e produtividade para o cultivo de soja no próximo ciclo. Os números são resultado de levantamentos realizados pelo Siga MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), ferramenta desenvolvida e mantida pela Aprosoja/MS. Além disso, os participantes poderão acompanhar, no local e na prática, máquinas plantadeiras realizando o trabalho de semeadura no campo.

Programação

7h – Credenciamento e café da manhã

8h – Palestra “Construção do perfil de solo para altos rendimentos em soja e milho”, com Júlio Franchini

9h – Palestra “Ferrugem-asiática da soja, como enfrentar essa doença”, com Cláudia Godoy

10h – Palestra “Previsão climática como gestão de riscos agrícolas”, com Ricardo Reis

11h – Palestra “Perspectivas para a Safra 2017/2018”, com Christiano Bortolotto

11h30 – Abertura do plantio

12h30 – Almoço

Transporte para a imprensa

A Aprosoja/MS disponibilizará gratuitamente transporte para jornalistas com saída da Famasul, em Campo Grande, às 6h30 da manhã do dia 18. As vagas são limitadas. Interessados em utilizar o transporte precisam entrar em contato, por telefone ou e-mail, com a entidade. Telefone: (67) 3320-6921, e-mail: liana@aprosojams.org.br.

A Abertura Estadual do Plantio da Soja em MS – Safra 2017/2018 é uma realização da Aprosoja/MS, do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e do Canal do Boi, com patrocínio da Jotabasso e da Monsanto, e apoio institucional da Famasul, do Sindicato Rural de Ponta Porã e da Prefeitura de Ponta Porã.

A Fazenda Agropastoril Jotabasso cultiva mais de 19 mil hectares. A propriedade fica na estrada da antiga Usina São João, no Km 30, distante cerca de 25 quilômetros do Centro de Ponta Porã.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Aprosoja/MS, Liana Feitosa.

Foto: Liana Feitosa – Aprosoja/MS.

