Sindicato Rural e o SenarMS, realizaram cursos no assentamento Mateira e Fazenda Marechal Rondon

O Sindicato Rural de Chapadão do Sul e o SenarMS, realizaram na semana de 28 de agosto a 02 de setembro 4 cursos no assentamento Mateira e Fazenda Marechal Rondon, os cursos foram realizados no município de Paraíso das Aguas pela demanda solicitada por moradores daquela região, São eles..

Hortaliças Folhosas (Rúcula,Alface e cheiro verde).

Adubação Orgânica

Aplicação de Medicamentos

NCR – Negocio Certo Rural

O Sindicato Rural tem uma grande parceria juntamente com os moradores do Assentamento Mateira, onde esta sendo realizado o grupo do HortiFruti Legal, o projeto consiste fornecer assistência técnica para as famílias atendidas pelo pelo período de 24 a 36 meses.

Hoje o projeto conta com 9 famílias atendidas, onde já esta em produção os cultivos de Repolho, Cabotiá e Abóbora menina brasileira.

Os curso levados visam agregar conhecimento as famílias para que possam produzir hortaliças com mais qualidade para o fornecimento ao comercio local.

Com a nova turma do NCR que se deu inicio no dia 02 de setembro o Senar e o Sindicato pretende capacitar mais 10 famílias para o projeto e com isso desenvolver a região como polo de produção para a Agricultura Familiar.

O Sindicato Rural se coloca a disposição de todos que queiram realizar os cursos do SenarMS.

Maiores informações pelo fone: (67)3562-1443 ou e-mail: sindrural@outlook.com.br

Fonte: Sindicato Rural

