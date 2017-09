Secretaria de Educação foca na educação integral

O desafio é preparar a rede municipal de ensino, para gradativamente implantar a escola integral no município. Por isso vários temas são abordados e a Secretaria trabalha na capacitação dos profissionais, buscando alternativas em várias áreas e temas que serão incluídos nesse formato.

Essa semana alguns professores, coordenadores e diretores das escolas municipais, estão aprendendo noções básicas de jardinagem, floricultura e paisagismo. São objetivos do curso, oferecido à rede municipal de ensino, por meio do Sindicato Rural, iniciativa do SENAR/MS e que conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, por meio da Secretaria de Educação. As aulas iniciaram nesta terça-feira, dia 12 de setembro e terminam na sexta-feira, dia 15 de setembro, com carga horária de 32 horas.

A intenção é ensinar aos participantes, a produção de plantas ornamentais, execução de projetos de paisagismo e manutenção dos espaços. Haverá também noções de manejo de ferramentas básicas, além de técnicas atuais, aproveitando resíduos e materiais de nossa região. O objetivo é criar um projeto paisagístico e executá-lo na Escola Municipal Cecília Meireles, onde os participantes irão decorar a entrada da escola, construir um jardim, inclusive um Pergolado, uma estrutura decorativa formada por colunas e vigas e que podem ser usadas para suporte de plantas do tipo trepadeiras.

Serão aproveitadas mudas e plantas já existentes na escola, no viveiro municipal e contamos mais uma vez, com a extraordinária parceria e colaboração do Campus UFMS, na cedência de ferramentas, espaços, mão-de-obra, adubação, orientação e acompanhamento do profissional, técnico agrícola do SENAR Lucas Teixeira.

“O curso é uma boa oportunidade de capacitação de professores, coordenadores e diretores das escolas municipais, que assim poderão enriquecer seus currículos, aprender novas técnicas e expandir em todas as escolas urbanas e rurais, novos projetos de atividades, envolvendo a aprendizagem dos alunos, pais, funcionários e demais professores. Isso fortalece a consciência ambiental de relevância social, promove uma educação crítica e reflexiva, além de embelezamento, terapia, saúde, criatividade, com mais qualidade de vida para todos. Contribui para um ambiente mais agradável socialmente e ambientalmente”, conclui o secretário de educação Guerino Perius.

*Assecom PMCS

