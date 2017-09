Projeto oferece Equoterapia em Chapadão do Sul e Região

Crianças com deficiências, ou com necessidades especiais físicas ou psíquicas, encontram na Fazenda Campo Bom, uma forma prazerosa de desenvolver sua força muscular, aperfeiçoar sua coordenação motora e seu equilíbrio, além de aumentar a autoconfiança e a autoestima. Esses benefícios são gerados pelo projeto Equoterapia, que atenderá num primeiro momento 20 crianças da rede municipal de ensino de Chapadão do Sul, 20 crianças da cidade de Chapadão do Céu e a APAE de Chapadão do Sul.

Graças à generosidade, empenho, disposição e comprometimento dos proprietários, que cederam uma estrutura moderna na Fazenda Campo Bom, esse projeto se tornou possível.

Conforme informou a diretora da APAE de Chapadão do Sul, Elisabete de Oliveira Colete, vários profissionais já estão se capacitando para atender a demanda a partir do ano que vem 2018.

Já para o secretário municipal de Educação esse é “um local que inspira uma sensação de tranquilidade, de segurança, de liberdade, familiar e profissional, em contato com a natureza e minuciosamente planejada, adaptada e adequada para essa finalidade”, comenta.

Equoterapia é um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências e/ou necessidades especiais.

É aplicada por intermédio de programas individualizados organizados de acordo com as necessidades e potencialidades do praticante, a finalidade do programa, os objetivos a serem alcançados, com duas ênfases: a primeira, com intenções especificamente terapêuticas, utilizando técnicas que visem, principalmente, à reabilitação física e/ou mental, a segunda, com fins educacionais e/ou sociais, com a aplicação de técnicas pedagógicas aliadas às terapêuticas, visando à integração ou reintegração sócio familiar.

