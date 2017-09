Incêndio destrói parte da Escola Municipal do distrito de Alcinópolis

Parte da Escola Municipal Miguel Antônio de Moraes, na vila Novo Belo Horizonte, distrito de Alcinópolis, foi atingida por um incêndio no início da madrugada desta quarta-feira (13). O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, no entanto ao chegar ao local a comunidade já havia contido o incêndio.

O prefeito Dalmy Crisóstomo da Silva foi avisado sobre o incêndio por volta das 2 horas da manhã e, na companhia da secretária municipal de Educação, Márcia Izabel de Souza, secretário municipal de Obras, Enivaldo Cândido Taveira e da secretária municipal de Desenvolvimento, Bruna Barbosa, seguiu para o local com o apoio de brigadistas e de um caminhão pipa. O vereador Marcão também acompanhou os gestores.

“Foi um susto, mas ao chegarmos ao local o fogo já estava controlado pelos moradores. As pessoas não mediram esforços para retirar os equipamentos de informática e móveis das salas e ao mesmo tempo conter as chamas com mangueiras e baldes, se arriscando para salvar a escola da destruição. A elas toda a nossa gratidão e respeito”, disse o prefeito.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu por questões elétricas e como a escola estava fechada no momento do incidente, ninguém ficou ferido.

A secretária municipal de Educação comunicou que a administração municipal está trabalhando para reparar os danos e readequar o espaço para receber os alunos até que a reforma das salas seja realizada, no entanto, por enquanto as aulas estão suspensas por tempo indeterminado.

