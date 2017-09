Fortuna do maior prêmio sorteado pela Mega em MS está parada em banco

Sorteado há uma semana, o maior prêmio da Mega-Sena em Mato Grosso do Sul ainda não foi retirado pelo ganhador. Os R$ 78.022.245,31, cifra que fez muita gente suspirar e se lançar aos sonhos do que faria com a fortuna, saíram para uma aposta registrada em Jardim, a 233 km de Campo Grande.

O vencedor fez uma aposta de R$ 3,50, o que reforça a sorte. No caso de aposta mínima, a possibilidade de acerto dos seis números é de uma em 50 milhões.

De acordo com a assessoria de imprensa da Caixa, o portador da aposta ganhadora da faixa principal doconcurso 1965 da Mega-Sena não se apresentou, até o presente momento, para recebimento da premiação.

A contar da data do sorteio, o prêmio prescreve em 90 dias. Neste caso, o dinheiro não resgatado no prazo é repassado ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

No histórico da loteria no Brasil, este é o 18º maior valor sorteado. O ranking é liderado pelos R$ 236 milhões da Mega da Virada, datada de 31 de dezembro de 2014. O valor foi dividido por quatro apostas

Fortuna – Caso o ganhador quisesse investir em carros, poderia ter uma frota de 1 ,9 mil Ford Ka, carro popular mais vendido, ao preço inicial de R$ 40 mil. Se a opção for por um veículo mais potente, é possível comprar 585 caminhonetes Hilux top de linha.

O valor ainda é equivalente a 17% de toda riqueza produzida em Jardim, cidade com 25.758 habitantes. O montante também corresponde a 83 mil salários mínimos de R$ 937.