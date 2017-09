Executivo atende sugestão de vereador e inova na paisagem urbana da principal avenida de Costa Rica

Em Costa Rica-MS, quem passa pela avenida José Ferreira da Costa já pode perceber algo diferente na paisagem. Atendendo a uma indicação do vereador Claudomiro Martins Rosa, o Cocó (PSD), a Prefeitura Municipal instalou painéis circulares em 64 postes da rede de iluminação pública, ao centro da avenida mais importante do município. Esses painéis trazem imagens dos principais pontos turísticos da cidade, o que representa uma forma de divulgar os atrativos que Costa Rica possui.

Os painéis foram colocados na parte de cima dos postes da rede de iluminação, em uma extensão total que soma quase 3 quilômetros, começando perto da rádio Cidade FM, até chegar à rotatória próxima do Estádio Municipal Laerte Paes Coelho (Laertão). Eles combinam harmoniosamente com os modernos braços da iluminação pública e com as novas lâmpadas de LED, acrescentando ainda mais beleza à paisagem urbana da principal avenida de Costa Rica.

No mês passado, o vereador Cocó encaminhou uma indicação para o prefeito Waldeli dos Santos Rosa (PR) sugerindo a instalação dos painéis. A ideia foi prontamente acatada pelo Executivo e colocada em execução.

“Eu gostaria de agradecer ao prefeito Waldeli por atender a indicação. A nossa avenida ficou ainda mais bonita e os painéis se tornam um atrativo a mais para quem visita Costa Rica, mostrando as riquezas da nossa terra e divulgando os pontos turísticos do município”, ressalta Cocó.

FOTO/LEGENDA: Os painéis trazem fotos dos principais pontos turísticos de Costa Rica e incrementam a paisagem urbana da avenida José Ferreira da Costa. (Foto: Francisco Rodrigues/ASSECOM/PMCR).

Fonte: Ademilson Lopes / Foto: FRANCISCO RODRIGUES/ASSECOM/PMCR

