Esfaqueado no pescoço, homem diz que foi agredido por causa de pinga

Homem de 57 anos foi esfaqueado na altura do pescoço no fim da tarde desta terça-feira (12) no banheiro de uma praça pública no Centro de Costa Rica. Para a polícia, a vítima disse que o desentendimento com o agressor teria sido motivado por causa de pinga.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, por volta das 17h44, equipe da Polícia Militar foi informada por denúncia anônima, que um homem estaria caído no banheiro de um parque com uma lesão provocada por faca na região do pescoço.

No local, os militares encontraram a vítima que, ao ser questionada, informou que se desentendeu com o agressor e que o motivo “muita pinga”. Ele foi encaminhado por equipe do Corpo de Bombeiros até unidade hospitalar.

Momento depois, o autor foi abordado e levado para a delegacia do município onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

*Midia Max

Comentários