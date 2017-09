5° Festa Carape do Laço Comprido, em Alcinópolis, bate todas as expectativas e reúne cerca de 5 mil pessoas

Nos dias 7 e 10 de setembro a cidade de Alcinópolis sediou a 5° Festa Carape do Laço Comprido.

O evento foi realizado pelo Clube do Laço Retiro Novo e trouxe diversas atrações ao público, com disputas e show animados.

Sábado, a grande presença da dupla sertaneja Renan & Ray, sucesso em todo Brasil, reuniu cerca de R$ 2 mil pessoas.

No total, 400 lançadores competiram nas mais diversas categorias e foram entregues mais de R$ 18 mil reais em premiações. Dentre os competidores, muitos vieram de outras cidade e estados do Brasil, tornando o evento grandioso.

De acordo com os organizadores, esse foi o melhor evento realizado até hoje pelo Clube do Laço Retiro Novo.

Toda transmissão foi feita ao vivo pelo Canal do Laço e pela Rádio Educativa FM.

Os organizadores de evento agradeceram o apoio da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores de Alcinópolis, da Fazenda 3R, empresários, comerciantes e diversos empreendedores da região.

Além disso, a 5° Festa Carape do Laço Comprido agradece a participação dos doadores de gado:

Luiz bilico;

Jordemir Garcia;

Jordelino garcia;

Geronima Garcia;

Tuta Negrão;

Fernando nicolete;

Manoel Nunes;

Walmir garcia leal;

O evento teve a parceria da organização da CS Marketing, com o proprietário Cicero Souza.

Para o próximo ano, a equipe do Clube do Laço Retiro Novo já está pensando em um evento maior a fim de trazer para o município os melhores shows do Brasil.

Fonte: MS Todo Dia

