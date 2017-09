Vereadores Mauri e Luiz Alberto solicitam redutor de velocidade no Bairro Campo Verde

Na Sessão Ordinária realizada no dia 04 de setembro/17, os vereadores Mauri Wierrbicki e Luiz Alberto Lustosa, apresentaram o Requerimento Nº 058/2017, solicitando ao Poder Executivo à construção de dispositivos redutores de velocidade, tipo “quebra-molas”, na Rua Maceió, no Bairro Campo Verde, próximo à parada de ônibus.

Na exposição de motivos os vereadores destacaram que muitos motoristas abusam da velocidade na referida via, colocando em risco os moradores próximos, principalmente as crianças que utilizam o transporte escolar no local.

Comentários