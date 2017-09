Vereador Roneilce Barbosa apresenta votos de pesar pelo falecimento de Vilmar Bittencort

A Sessão Ordinária realizada no dia 04 de setembro/17, foi aprovado o Requerimento Nº 061/2017, de autoria do Vereador Roneilce Barbosa solicitando envio de votos de pesar aos familiares do Sr. Vilmar Bittencort Bueno pelo seu falecimento, ocorrido no dia 24 de agosto em Chapadão do Céu.

Destacou o Vereador Roneilce que o Sr. Vilmar Bittencort deixou exemplos claros de trabalho, honestidade e de responsabilidade, era, ainda, detentor de um caráter impoluto e de uma conduta ilibada, valores estes que já estão servindo a todos aqueles que tiveram o privilégio de desfrutar de sua convivência, em especial seus familiares e amigos.

