Vereador Biri assegura recursos para aquisição de ambulância equipada com UTI móvel

O vereador Waldomiro Bocalan, o Biri (PDT), conseguiu angariar os recursos necessários para a aquisição de uma ambulância equipada com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel, destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde de Costa Rica-MS. Na semana passada, Biri se reuniu com o deputado federal Dagoberto Nogueira Filho (PDT), para apresentar o pedido pessoalmente ao congressista. Como resultado do encontro, o deputado pedetista garantiu a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 180 mil para a compra do veículo.

O vereador cumpriu uma extensa agenda de compromissos em Campo Grande-MS, entre os dias 04 e 05 de setembro. Na segunda-feira (04/09), Biri se reuniu com Dagoberto durante visita ao escritório de apoio do deputado federal, na capital do estado. O vereador aproveitou o momento para apresentar vários pedidos ao congressista, entre eles a solicitação de recursos para aquisição da ambulância equipada com UTI móvel.

Por sua vez, Dagoberto assegurou que vai disponibilizar R$ 180 mil de emenda parlamentar individual para a compra do veículo. “Tudo indica que vai ser liberado o valor, a coisas já está caminhando e eu creio que dentro de poucos dias sai a liberação dos recursos”, anunciou Biri.

Segundo o vereador, além de ser equipada com uma UTI, a ambulância também vai servir para o transporte de crianças em estado grave de saúde, pois trata-se da chamada ambulância neonatal. Ainda conforme Biri, a Secretaria de Saúde já possui os equipamentos da UTI, que vão ser instalados no veículo de resgate, avaliados em R$ 40 mil. Isso significa que falta apenas comprar a ambulância, para operacionalizar a UTI móvel.

“Só a ambulância custa R$ 180 mil, sendo que o município de Costa Rica já tem o equipamento adquirido para colocar nela. Então, a ambulância completa e equipada vai ficar no valor de R$ 220 mil”, explicou o edil.

Durante a reunião, Biri também pediu apoio do deputado na busca de recursos para a construção das sedes próprias do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), em Costa Rica, e para a aquisição de um automóvel para o CRAS. Em resposta, Dagoberto prometeu que vai intervir junto ao Governo Federal, com o intuito de agilizar a liberação de verbas da União para a execução das obras e compra do veículo.

Outro assunto discutido por Biri com Dagoberto foi a reconstrução das calçadas públicas da avenida José Ferreira da Costa. O vereador apresentou para o deputado um projeto de acessibilidade que prevê a adequação das áreas de passeio público da principal via de Costa Rica, com a construção de rampas/guias de acesso para pessoas cadeirantes ou com mobilidade reduzida ao longo de toda a avenida.

Sensível ao pedido do vereador Biri, Dagoberto Nogueira se comprometeu a mobilizar a bancada federal de senadores e deputados de Mato Grosso do Sul, no intuito de garantir os R$ 500 mil necessários para a concretização do projeto de reconstrução das calçadas públicas da avenida.

Na terça-feira (05/09), Biri também se reuniu com a deputada estadual Mara Caseiro, na Assembleia Legislativa. Na oportunidade, o vereador solicitou a intervenção da parlamentar junto ao Governo do Estado, no intuito de agilizar a reforma das escolas estaduais José Ferreira da Costa e Santos Dumont; a liberação de mais 200 cartões do Vale Renda (programa de transferência de renda do Governo de MS) para famílias de Costa Rica; a aquisição de agasalhos para moradores de baixa renda; e a doação de kits esportivos para atletas amadores do município.

“Eu creio e tenho certeza que a minha viagem teve êxito e trará benefícios para Costa Rica. Nós temos que cobrar mesmo! Quero dizer que o nosso trabalho continua, para o bem-estar da nossa população, sem distinção de pessoas”, finalizou Biri.

Informações:

Ademilson Lopes/Diretor-Geral da Câmara de Vereadores de Costa Rica-MS

