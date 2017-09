Prefeitura divulga relatório dos procedimentos realizados no Hospital Municipal no mês de agosto

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria Municipal de Saúde divulgam os procedimentos realizados no mês de agosto no Hospital Municipal.

Os destaques são as 64 cirurgias e 3.256 consultas durante o oitavo mês do ano, demonstrando o empenho da Secretaria de Saúde para que toda população tenha um atendimento de qualidade e seja atendida prontamente.

O Hospital Municipal está localizado na Av. Dezesseis, nº 1.215 e atende 24 horas. O telefone para contato é o (67) 3562-1154.

Confira o relatório completo dos procedimentos em agosto no Hospital Municipal:

PROCEDIMENTO QUANTIDADE CIRURGIAS 64 PARTOS (NORMAL E CESÁREA) 31 CONSULTAS (PAM) 3256 TRIAGEM (PAM) 3071 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO (PAM) 2324 IMOBILIZAÇÃO TRAUMATO-ORTOPÉDICA 70 OBSERVAÇÃO 24 HORAS 146 VACINAS 69 ELETROCARDIOGRAMA 86 EXAMES LABORATORIAIS 2294 EXAMES RADIOLÓGICO (RAIO-X) 688 INTERNAÇÕES 163 REMOÇÕES (VAGA ZERO E NORMAL) 30

