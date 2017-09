Prefeitura de Chapadão do Sul adquire ambulância com economia de 40%

A Prefeitura de Chapadão do Sul realizou na tarde desta terça-feira, 12, um evento para entrega de uma ambulância Doblo 0 KM, ano 2015, na frente do Paço Municipal.

O investimento foi de R$ 60 mil, um valor muito abaixo do valor de um modelo ano 2017, que giraria em torno de R$ 100 mil, trazendo economia para os cofres públicos municipais. Todo o investimento para aquisição da ambulância foi de recursos municipais.

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, em sua fala aproveitou para destacar os avanços que estão sendo realizados pela atual administração. “Esse momento é muito gratificante para nós. Quero agradecer também a todos os servidores municipais, que de uma maneira geral, são os grandes responsáveis pelo avanço que Chapadão do Sul está tendo nestes oito meses de 2017”, afirmou o gestor municipal.

Além disso, João Carlos Krug também anunciou que no dia 19 de setembro será realizado a licitação para uma nova ambulância, completa, com UTI móvel para Chapadão do Sul.

Além do prefeito João Carlos Krug, estavam presentes: vice-prefeito João Buzoli, secretário de Saúde João Nunes, secretário de Governo Guilherme Diniz, secretária de Assistência Social Maria das Dores, secretário da SEDEMA Felipe Batista, secretário de Educação Guerino Perius, secretário de Finanças e Planejamento Itamar Mariani, secretária de Infraestrutura e Projetos Sonia Maran, secretário de Administração Dinho, secretário de Obras Ivanor Zorzo, secretário de Cultura e Esporte Wander Viegas, adjunto de Cultura e Esporte Rodrigo Batista, adjunta de Saúde Marcia Pontel, adjunto da SEDEMA André dos Anjos e adjunto de Infraestrutura e Projetos Ricardo Bannak.

Estavam presentes também os vereadores Mika, Elton Silva, Professor Cicero, Paulo Lupatini, Alline Tontini, Toninho Assunção e Vanderson Cardoso, além de toda imprensa sul-chapadense, servidores municipais e população em geral.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Saúde agradecem a presença de todos e reafirma que essa aquisição faz parte do continuo desenvolvimento e progresso de Chapadão do Sul.