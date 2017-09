Por meio de parceria entre o Governo de Costa Rica e a Odebrecht Agroindustrial, alunos do CEI Sonho Meu plantam 110 mudas de árvores no Bairro São Francisco

No último dia 05 de setembro de 2017, os alunos do CEI – Centro de Educação Infantil – Sonho Meu plantaram 110 mudas de árvores nativas no Bairro São Francisco. A iniciativa faz parte da Campanha “Plante uma atitude sim” encabeçada pelo Programa Energia Social pela Sustentabilidade Local da Odebrecht Agroindustrial em parceria com o Governo de Costa Rica – MS por meio da SEMAD – Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento – e Secretaria de Educação.

De acordo com o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Ailton Martins de Amorim, a pasta tem como meta plantar centenas de árvores nativas nas áreas verdes que a cidade tem. “Recebemos o pedido da Odebrecht Agroindustrial solicitando a parceria na disponibilidade das mudas de árvores e nós prontamente atendemos”, enfatizou.

A empresa também solicitou o apoio da SEMED – Secretaria Municipal de Educação – no sentido de levar os alunos do CEI Sonho Meu para que eles realizassem o plantio e assim pudessem vivenciar a integração entre eles, para que as crianças desde pequenas tenham essa consciência ambiental.

“Para realizar essa arborização no Bairro São Francisco os alunos plantaram 110 mudas. O nosso objetivo é plantar mais mudas de árvores de diversas espécies por toda a cidade”, completou o secretário Ailton Amorim.

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa destacou que o plantio de árvores traz grandes benefícios para a cidade e seus habitantes. “O nosso objetivo é melhorar a quantidade de árvores plantadas nestas áreas verdes”, afirma.

O subsecretário de Agricultura e Desenvolvimento Ivanildo Ferrari “Didão” também acompanhou o plantio e enfatizou que as novas mudas vão trazer mais verde para Costa Rica e futuramente essas árvores oferecerá mais qualidade de vida à população costarriquense.

Campanha “Plante uma atitude sim”

O plantio de mudas realizado por meio da Campanha “Plante uma atitude sim” ocorreu pela área de Comunicação da Odebrecht Agroindustrial em todos os seguimentos da empresa e teve início em junho deste ano (durante a Semana do Meio Ambiente). Na oportunidade, os alunos do CEI Davina Corrêa de Oliveira plantaram 40 mudas de árvores nativas e floríferas próximo a instituição de ensino.

Também foram parceiros da campanha a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, o CEI Sonho Meu e os integrantes da área de Desenvolvimento Agronômico e também a equipe do Caminhão de Bombeiros da Odebrecht Agroindustrial que apoiaram a ação.