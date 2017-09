Polícia Federal deflagra operação que apura desvio de verbas na Prefeitura de Três Lagoas/MS

A POLÍCIA FEDERAL de Três Lagoas, em conjunto com a CGU, deflagrou na manhã desta terça-feira, 12, a Operação Cambota que investiga esquema criminoso de desvio de recursos públicos na Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS.

Aproximadamente 67 policiais federais estão cumprindo 13 Mandados de Condução Coercitiva e 07 Mandados de Busca e Apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal de Três Lagoas. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Três Lagoas/MS e Dourados/MS.

Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato qualificado, corrupção ativa e passiva, cujas penas somadas podem chegar a 26 anos de prisão.

As investigações dizem respeito ao período de 2015 e 2016, quando verificou-se que um grupo de servidores da Prefeitura em associação com alguns empresários do ramo de oficinas, estariam direcionando e superfaturando serviços decorrentes de contrato de manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS. Além do direcionamento dos serviços, verificou-se que o grupo criminoso gerou prejuízos estimados em até R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) principalmente com sobrepreço nas peças e serviços prestados.

Houve casos em que foi constatado superfaturamento na ordem de até 486% (quatrocentos e oitenta e seis por cento) do valor das peças substituídas pelas oficinas mecânicas. As investigações contaram com o apoio da Controladoria Geral da União – CGU em Campo Grande/MS, que realizou minuciosa análise nos contratos e serviços prestados pelas oficinas envolvidas no esquema durante o biênio 2015/2016. Cambota é o nome popular do Virabrequim, peça responsável pela movimentação do automóvel. Como a fraude consistia em direcionar e majorar serviços nos automóveis da frota, o nome faz alusão à atuação policial, no sentido de desarticular a organização criminosa impedindo sua movimentação.

Os investigados serão conduzidos para a Polícia Federal em Três Lagoas/MS, onde serão ouvidos e permanecerão à disposição da Justiça Estadual. Será concedida coletiva à imprensa às 10h30m, na Delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas /MS, com mais detalhes sobre a operação

Comunicação Social

PF em Três Lagoas (MS)

