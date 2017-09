Plantio da safra 2017/2018 de soja começa oficialmente na próxima segunda-feira em MS

O plantio da safra 2017/2018 de soja começa oficialmente na próxima segunda-feira (18), em Mato Grosso do Sul. Um evento, na fazenda Agropastoril Jotabasso, em Ponta Porã, a 326 quilômetros de Campo Grande, vai marcar o início da semeadura. O local sediou também a abertura do plantio e da colheita do ciclo anterior.

A semeadura terá início três dias depois do encerramento do vazio sanitário, que termina em 15 de setembro. Neste período, que começou em 15 de junho, é proibido o cultivo da oleaginosa, como uma medida para evitar uma das principais doenças a atacar a cultura, a ferrugem asiática.

Segundo a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), além do plantio, um ciclo de palestras vai marcar a abertura do novo ciclo produtivo. Júlio Franchini vai discutir a construção do perfil mais adequado de solo para altos rendimentos em soja e milho, Cláudia Godoy vai tratar de como enfrentar a ferrugem, Ricardo Reis vai abordar o uso da previsão climática como ferramenta de gestão de riscos agrícolas e o presidente da entidade, Christiano Bortolotto vai apresentar as perspectivas para o novo ciclo.