Palestra sobre oportunidades e inovação de negócios acontece nesta quinta-feira em Chapadão do Céu

No dia 14 de setembro, das 19h às 22h, acontecerá 2 palestras oferecidas pelo SEBRAE em parceria com a ACICC na Câmara dos Vereadores.

As palestras terão como tema: “Tendências e oportunidades de negócios em Goiás” e “Inovação de alta performance para pequenos negócios”.

O evento tem como objetivo incentivar e qualificar os empresários locais.

Para participar do evento se inscreva no site do SEBRAE: www.sebraego.com.br e doe 2 kg de alimentos não perecíveis.

Para maiores informações ligue: (64) 3634-1007

