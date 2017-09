Melhor Idade viajou para Jataí onde desfrutou de um dia no Parque Aquático da cidade

A Melhor Idade de Paraíso das Águas esteve em Jataí no estado de Goiás no último sábado dia 09 de setembro, curtindo um dia de lazer no parque aquático da cidade.

Viajaram 26 pessoas, entre homens e mulheres que se divertiram bastante durante todo o dia.

A viagem do grupo foi realizada em um micro ônibus executivo, cedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

A melhor idade pode viajar com todo conforto usufruindo de toda comodidade que eles merecem.

O veículo que conduziu a caravana possui ar condicionado, televisão, DVD, frigobar, sanitários, entre outros.

A viagem foi promovida pela Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Assistência Social.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

