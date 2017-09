Jovem atleta sul-chapadense participará de competição nacional de ciclismo

Após competição de nível estadual, no ciclismo, o jovem atleta de apenas 13 anos, Kawah David obteve a classificação para os Jogos Escolares da Juventude, competição nacional, na categoria de 12 a 14 anos. A etapa nacional acontece entre os dias 12 a 21 de setembro em Curitiba.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte parabenizam o jovem atleta pelo empenho em chegar até a competição, e desejam boa sorte durante os dias que o jovem estiver na capital paranaense.

O evento

Maior competição estudantil do Brasil, os Jogos Escolares da Juventude reúnem jovens de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, de escolas públicas e privadas de todo o país, em 14 modalidades. A competição foi criada pelo Comitê Olímpico do Brasil em 2005 e conta com o apoio do Ministério do Esporte e do Grupo Globo.

Atualmente, o evento contempla mais de 2 milhões de jovens nas seletivas municipais e estaduais, organizadas pelos estados e municípios, representando 40.000 escolas de 3.950 cidades do Brasil. A fase nacional, organizada pelo COB, reúne em cada faixa etária cerca de 4 mil atletas dos 26 estados da Federação mais o Distrito Federal.

*Assecom PMCS

