Equipe de Controle de Vetores de Chapadão do Sul recebe kits para trabalho

Na tarde desta última segunda-feira, 11, a Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Saúde fizeram a entrega de kit completos para a equipe de Controle de Vetores, além de colete identificador para equipe da Vigilância Sanitária de Chapadão do Sul.

A entrega aconteceu na Secretaria de Saúde com a presença do Prefeito de Chapadão do Sul João Carlos Krug, secretário de Saúde João Nunes e secretária adjunta de Saúde Márcia Pontel.

No total, foram entregues 34 camisetas, 17 protetores solares, 17 pares de calçados e 17 mochilas para a equipe do Controle de Vetores.

Essas ações colaboram para o pleno trabalho dos servidores municipais nas tarefas realizadas diariamente.

