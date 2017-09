Dupla armada assaltam dois comércios em Chapadão do Sul em menos 30 minutos

No final da tarde de segunda-feira (11), chegou ao conhecimento da Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul a informação de um roubo a estabelecimento comercial na região do Polo Industrial.

Quando os policiais chegaram até o local, foram informados pela vítima L.A.H.G, de 32, que um homem com um capacete na cabeça, chegou ao local, e colocou no seu pescoço um revolver calibre 38, dizendo que queria o malote, e que sabia que ali teria dinheiro.

A vítima disse que não tinha dinheiro pois iria fazer o pagamento somente dia 12, então o bandido exigiu que a vítima assinasse diversos cheques.

Na fuga, o bandido levou os cheques e uma bolsa feminina contendo mais quatro talões, além da quantia de R$ 2.000.00 (Dois mil reais).

O lugar conta com câmeras de segurança foram analisadas pelos policiais.

2° Assalto

Dois indivíduos chegaram em uma moto, entraram na conveniência do Posto Ecológico, e com um revólver, roubaram o estabelecimento.

O funcionário P.S.R, de 30 anos, relatou aos policiais que não sabe ao certo a quantia de dinheiro que foi levada.

De acordo com o boletim de ocorrência, os bandidos estavam em uma motocicleta de cor preta, sendo que a placa tinha uma fita isolante que cobria parte do numeral.

No momento do roubo, os meliantes pediram o dinheiro que estava em uma caixinha onde eram guardadas as notas de maior valor.

As câmera de vigilância mostram que os autores, aparentemente, são os mesmos que realizaram um assalto na região do polo industrial. minutos antes.

Um dos bandidos tem pele clara e aparentemente é maior de idade. O autor que pilotava a moto era mais moreno e usava barba cortada.

Com Informações MS Todo dia

