Chapadão do Sul realiza campanha contra a Raiva: vacine seu animal de estimação

A Secretaria de Saúde através do Canil Municipal, informa, que no próximo dia 23 de setembro, sábado, no horário das 7h às 17h, é o dia da Vacinação Contra a Raiva, onde os cães e gatos devem ser vacinados, por ser uma doença de saúde pública grave. A Secretaria de Saúde vai mobilizar 35 profissionais do setor da Saúde, Canil, Vetores, a fim de que, sejam imunizados 80% dos cães de nossa cidade, que é meta estipulada pelo Ministério da Saúde.

A raiva é uma doença contagiosa causada por um vírus que pode ser transmitida para animais (mamíferos) e ao homem, é uma zoonose. A transmissão se dá através do contato com animal infectado, principalmente pela mordedura ou lambida do cão em feridas abertas, arranhões e mucosa. A saliva é o local onde o vírus tem sua maior concentração e pode estar presente até cinco dias antes de manifestar os sintomas. Na zona urbana os cães são os principais transmissores da doença.

Na área rural e na natureza um dos transmissores da Raiva é o morcego hematófago – que se alimenta de sangue e animais silvestres, como macaco, gambas, guaximin, raposa.

A RAIVA não tem CURA portanto a vacinação é a única maneira de PREVENIR a doença.

NÃO DEIXE SEU MELHOR AMIGO FICAR COM RAIVA, VACINE.

POSTOS DE VACINAÇÃO:

– ESF do bairro Planalto – Bairro Planalto

– Associação do B. Esperança

– Antigo Bar Canavieiras – Rua 27 esquina com a rua 14

– Praça 23 de outubro – Centro

– Praça de Eventos- Av.onze

– Igreja N.Sra. de Fátima – Av. S. Paulo

-Conveniência Monteiro Frete – Rua Albatroz,231, Bairro Esplanada

– Escola Cecilia Meireles – Av. Goiás

– Escola Erico Veríssimo – Av.Goiás

-Praça da Av. Goiás– Av. Goiás

-ESF Sibipiruna – Av. R. G. do Norte

*Assecom PMCS

