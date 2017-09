Pedágio para carro vai subir de R$ 0,40 a R$ 0,50 em cada posto de cobrança na BR-163 em MS

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou um reajuste nas tarifas do pedágio da BR-163 em Mato Grosso do Sul. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (11).

A resolução, conforme a agência, entra em vigor já nesta quinta-feira (14). O reajuste, de acordo com o órgão, ocorre para atender a 2ª revisão ordinária e a 4ª revisão extraordinária do contrato de concessão da rodovia a empresa CCR MS Via.

Em abril deste ano a concessionária paralisou totalmente as obras de duplicação da estrada. Na época, a empresa disse que tinha protocolado na ANTT um pedido de revisão do contrato de concessão, porque estava sofrendo prejuízos, e apontou uma redução de 35% na arrecadação prevista inicialmente.

No mês de agosto a empresa anunciou a retomada parcial das obras de duplicação da estrada e informou que tomava a a decisão de retomar parcialmente as obras após o anúncio pelo governo federal sobre a publicação de uma nova Medida Provisória (MP) que vai conceder maior prazo para a realização dos investimentos e com novas condições contratuais.

Desde a obtenção da concessão, em 2013, a CCR MS Via aponta que investiu R$ 1,9 bilhão na BR-163. Os recursos foram utilizados na duplicação de 138,5 quilômetros da rodovia e na recuperação de 333 quilômetros de pavimento, além completar e modernizar toda a sinalização da rodovia e implementou um dos mais modernos e eficientes Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU), trazendo mais segurança e conforto aos usuários da rodovia.

A empresa disse ainda que mesmo com a paralisação das obras de duplicação, manteve os serviços de conserva e manutenção das pistas e da sinalização, além da capina e roçada da faixa de domínio.

Na resolução desta segunda, a ANTT aponta que a Tarifa Básica de Pedágio (TBP) por quilômetro vai subir de R$ 0,05133 para R$ 0,05213. Indica que na revisão aplicou o desconto de reequilíbrio de 2,17295% sobre a TBP, correspondente ao fator D; o Índice de Reajuste Tarifário (IRT) de 1,40589, que representa o percentual de 2,71% do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado no período e ainda o Fator C negativo de R$ 0,16476, na tarifa por praça de pedágio.

No caso de um carro, por exemplo, o aumento em cada praça de pedágio vai variar de R$ 0,40 a R$ 0,50. O proprietário de veículo que passa pelos nove pontos de cobrança instalados nos 845 quilômetros da estrada no estado que paga atualmente R$ 55,40 vai passar a desembolsar com o reajuste R$ 59,20, o equivalente a 6,85% a mais.

O G1 entrou em contato com a concessionário para avaliar a concessão do reajuste, mas até o fechamento da matéria ainda não obteve o retorno.

Confira as novas tabelas de pedágio em cada praça da BR-163 em Mato Grosso do Sul:

Nova tarifa na praça de pedágio em Mundo Novo Tipo de Veículo Eixos Preços em R$ Automóvel, caminhonete e furgão 2 5 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 10 Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 7,50 Caminhão, caminhão-trator, caminhão -trator com semirreboque e ônibus 3 15 Automóvel e caminhonete com reboque 4 10 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 4 20 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 5 25 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 6 30 Motocicletas, motonetas e bicicletas moto 2 2,50

Nova tarifa na praça de pedágio em Itaquiraí/Naviraí Tipo de veículo Eixos Preços em R$ Automóvel, caminhonete e furgao 2 6,90 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 13,80 Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 10,35 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 20,70 Automóvel e caminhonete com reboque 4 13,80 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 4 27,60 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 5 34,50 caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 6 41,40 Motocicletas, motonetas e bicicletas moto 2 3,45

Nova tarifa na praça de pedágio em Caarapó Tipo de veículo Eixos Preço em R$ Automóvel, caminhonete e furgão 2 7 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 14 Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 10,50 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 21 Automóvel e caminhonete com reboque 4 14 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 4 28 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 5 35 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 6 42 Motocicletas, motonetas e bicicleta moto 2 3,50

Nova tarifa na praça de pedágio em Rio Brilhante Tipo de veiculo Eixos Preços em R$ Automóvel, caminhonete e furgão 2 7 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 14 Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 10,50 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 21 Automóvel e caminhonete com reboque 4 14 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 4 28 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 5 35 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 6 42 Motocicletas, motonetas e bicicletas moto 2 3,50

Nova tarifa na praça de pedágio em Campo Grande Tipo de veículo Eixos Preços em R$ Automóvel, caminhonete e furgão 2 7,80 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 15,60 Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 11,70 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 23,40 Automóvel e caminhonete com reboque 4 15,60 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 4 31,20 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 5 39 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 6 46,80 Motocicletas, motonetas e bicicletas moto 2 3,90

Nova tarifa na praça de pedágio em Bandeirantes/Rochedo/Jaraguari Tipo de veículo Eixos Preços em R$ Automóvel, caminhonete e furgão 2 6 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 12 Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 9 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 18 Automóvel e caminhonete com reboque 4 12 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 4 24 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 5 30 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 6 36 Motocicletas, motonetas e bicicleta moto 2 3

Nova tarifa na praça de pedágio em São Gabriel do Oeste/Camapuã Tipo de veículo Eixos Preços em R$ Automóvel, caminhonete e furgão 2 5,90 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 11,80 Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 8,85 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 17,70 Automóvel e caminhonete com reboque 4 11,80 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 4 23,60 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 5 29,50 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 6 35,40 Motocicletas, motonetas e bicicletas moto 2 2,95

Novas tarifas na praça de pedágio em Rio Verde de Mato Grosso Tipo de veículo Eixos Preços em R$ Automóvel, caminhonete e furgão 2 7,80 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 15,60 Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 11,70 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 23,40 Automóvel e caminhonete com reboque 4 15,60 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 4 31,20 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 5 39 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 6 46,80 Motocicletas, motonetas e bicicletas moto 2 3,90

Novas tarifas na praça de pedágio em Pedro Gomes/Sonora Tipo de veículo Eixos Preços em R$ Automóvel, caminhonete e furgão 2 5,80 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 11,60 Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 8,70 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 17,40 Automóvel e caminhonete com reboque 4 11,60 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 4 23,20 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 5 29 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque 6 34,80 Motocicletas, motonetas e bicicleas moto 2 2,90

