Pauta da Sessão Ordinária desta segunda-feira

PAUTA PARA A 1164ª SESSÃO ORDINÁRIA,

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA,

DA 8ª LEGISLATURA, A REALIZAR-SE

NO DIA 11/09/2017 – SEGUNDA – FEIRA

ÀS 19h – CTG – Cultivando a Tradição

MENSAGEM DO EXECUTIVO

– Mensagem nº 046/2017: Encaminha Projeto de Lei Complementar nº 08/2017 Executivo que “Estabelece normas para instituição de condomínios de lotes no âmbito do Município de Chapadão do Sul, e dá outras providências”.

ORDEM DO DIA

– Projeto de Lei nº 040/2017 Executivo que “Altera a redação do artigo 40 da Lei nº 1.115, de 29 de setembro de 2016 e dá outras providências”.

SECRETARIA DAS SESSÕES 11 DE SETEMBRO DE 2017.

Jacqueline C. Tomiazzi Belotti,

Coordenadora de Atividades Legislativa.

