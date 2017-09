Funcionário de fazenda furta caminhão, e durante abordagem, polícia de Figueirão encontra acusado dormindo na cabine

A Polícia de Figueirão foi acionada no ultimo final de semana para atender um caso de furto a veículo no pátio de uma fazenda, localizada próxima ao distrito de Pontinho do Coxo/MS.

De acordo com boletim de ocorrência, o proprietário do caminhão Ford F-600, com placa de Aparecida do Taboado/MS, A.P.S, de 50 anos, relatou que é empreiteiro e que Paulo Fernandes Pessoa, de 39 anos, que é funcionário do local, havia pego o veículo sem a sua autorização, feito ligação direta e ido até Figueirão.

Imediatamente os policiais começaram uma diligência pela região a fim de encontrar o veículo.

Em certo momento, os militares avistaram o caminhão estacionado em uma rua deserta, e dentro, o acusado estava dormindo e com sinais de embriaguez.

Ao ser questionado, Paulo Fernandes não soube responder os motivos que teria levado a ação.

Ele foi encaminhado até a delegacia de polícia de Camapuã para os procedimentos legais. Já o caminhão foi entregue para a vítima.

Fonte: MS Todo Dia

