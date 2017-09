CRAS comunica que a reunião do Programa Bolsa Família que estava agendada para ser realizada na terça-feira (12) está cancelada

O CRAS – Centro de Referência em Assistência Social – comunica que a reunião para beneficiários do Programa Bolsa Família que estava agendada para acontecer na terça-feira, 12 de setembro de 2017, no Conviver – Centro de Convivência do Idoso “Nosso Sonho”, está cancelada.

De acordo com a coordenadora do CRAS Mirian Rodrigues, a reunião que iria contemplar moradores dos bairros Parque Industrial, Jardim Afonso I e II, Sonho l (Che Roga Mi), Vale do Amanhecer, Cohab Azul, Vila Rica, Sonho Meu IV A e B, Sonho Meu V, Jardim Eldorado I e II, Loteamento Barbosa, Ramez Tebet e Flor do Campo, terá uma nova data para ser realizada.

Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda criado pelo Governo Federal e destinado as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, conforme disposto na Lei N° 10.836/2004. Além da transferência direta da renda o programa também tem por objetivo o acompanhamento das famílias beneficiárias no que diz respeito à saúde, educação e assistência social.