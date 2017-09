Coordenadores do Plano de Cargo e Carreira da Secretaria Municipal de Educação participam de formação continuada

No final do mês de agosto, os coordenadores do PCC – Plano de Cargo e Carreira – da SEMED – Secretaria Municipal de Educação participaram de formação com as Avaliadoras Educacionais e Supervisoras da Sase/MEC/Undime: Celina de Mello Dantas Guimarães e Mirtes de Aguiar Pereira da Silva.

“A valorização das carreiras dos profissionais da educação constitui um dos elementos importantes para o Sistema Nacional de Educação”, enfatiza a secretária de Educação professora Mestre Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral.

A assessora da SEMED Dulcinéia Rosa complemente que o “o caráter estratégico desse elemento estruturante reflete-se na existência de um bloco de metas do PNE – Plano Nacional de Educação – com destaque para a meta 18, que assegura a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica pública em todos os sistemas de ensino”.

Em Costa Rica uma equipe de coordenadores está reelaborando o PCC que foi criado por meio da Lei Complementar Nº 33, de 17 de setembro de 2010.