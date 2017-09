Câmara Municipal Paraíso das Águas: resumo dos discursos dos vereadores e Ordem do Dia na 28ª Sessão Ordinária

O resumo das falas dos Vereadores é seguida pela ordem do uso da palavra na tribuna do Plenário de Deliberações..

PROFº LEONARDO (PP)

Durante o uso da tribuna do plenário, vereador professor Leonardo questionou o dia letivo nas escolas municipais de Paraíso das Águas, no feriado do dia 07 de setembro – Dia da Independência do Brasil, onde ao realizar uma visita na Escola Municipal Profª Lizete Rivelli Alpe – Pólo e encontrou uma Comunicação Interna – CI em destaque, informando que a decisão foi unânime dos professores da rede municipal de ensino, para que o dia de feriado fosse letivo nas escolas municipais. Leonardo afirmou que a secretaria municipal de Educação, Cultura e Esporte – SEMECEL de Paraíso das Águas, cometeu um erro ao tomar esta decisão.

INDICAÇÃO

Solicitou ao Prefeito Municipal Ivan da Cruz Pereira – PMDB, a revisão no subsidio disposto aos professores, que se deslocam para os distritos para lecionarem, tendo em vista o aumento significativo nos combustiveis.

FIOTINHO (PR) – vice-presidente

O vereador Fiotinho informou que a revisão do subsidio fornecido aos professores, já consta na Lei aprovada pela Câmara Municipal.

Quanto ao dia letivo no feriado do dia 7 de setembro, Fiotinho informou que os professores foram reunidos com a secretaria municipal de Educação, Cultura e Esporte – SEMECEL, onde foram os próprios professores que optaram em tornar o feriado, dia letivo. Que de alguns professores, o vereador recebeu esta informação.

EDSON DA OFICINA (PMDB) – 2º Secretário

O vereador Edson da Oficina agradeceu a secretaria municipal de Infraestrutura Rural e Urbana pelo atendimento realizado na região do distrito de Bela Alvorada e aproveitou para solicitar reparos na região da fazendas Mangaba e São Pedro, na região de Bela Alvorada.

ROBERTO CARLOS (PSDB) – 1º Secretário

O vereador Roberto Carlos usou a tribuna para informar que os professores estavam cientes de que deveriam cumprir o calendário escolar, ou seja, 200 dias letivos e que secretaria municipal de Educação, Cultura e Esporte – SEMECEL, não toma nenhuma decisão sem a maioria dos professores concordarem.

SOMENTE OS VEREADORES PROFº LEONARDO, FIOTINHO, EDSON DA OFICINA E ROBERTO CARLOS, se inscreveram para fazerem uso da palavra.

ORDEM DO DIA

O Presidente da Câmara Municipal de Paraíso das Águas, Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno da Casa, COMUNICA que os trabalhos legislativos referentes à 28ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 11 de setembro de 2017, às 08:00, obedecerão ao seguinte:

1- Apresentação e deliberações de preposições, leitura de correspondências, ata da sessão anterior, etc.;

2- Uso da palavra dos senhores Vereadores, segundo a ordem de inscrição em livro, versando sob tema livre;

3- Projeto de Lei nº 016/2017, de 24 de agosto de 2017, ded autoria do Poder Executivo Municipal de Preteção à Defesa Civil (COMPDEC), dispõe sobre o Conselho Municipal de Proteção e defesa Civil do município de Paraíso das Águas – MS e dá outras providências; Em primeira discussão;

4- Leitura de indicações;

5- Manifestação dos senhores Vereadores.

Secretaria da Câmara Municipal, em 11 de setembro de 2017.

ANÍZIO SOBRINHO ANDRADE

Presidente

ROBERTO CARLOS DA SILVA

Primeiro-Secretário

