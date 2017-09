Alcinópolis inicia campanha de multivacinação

Com o objetivo de atualizar o calendário de imunização de crianças e adolescentes, a Prefeitura de Alcinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 11 a 22 de setembro participará da Campanha Nacional de Multivacinação. A Campanha deseja atender o público alvo que está em atraso com esquema vacinal ou em idade oportuna para receber alguma vacina.

Serão oferecidas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente, que protegem contras as doenças: BCG, Hepatite B, Pentavalente, VIP, VOP, Rotavirus Humano, Pneumocócica 10 valente, Meningocócia C conjugada, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral, DTP, Hepatite A. E para os adolescentes: Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice Viral, Dt, Meningocócica C conjugada e HPV.

Atualizando as cadernetas, o Governo espera reduzir a incidência das doenças imunopreveníveis e manter controladas, eliminadas ou erradicadas as doenças imunopreveniveis. Portanto, procure uma Unidade de Saúde de segunda a sexta-feira, das 7h às 11 ou das 13h às 17h ou no dia D da Campanha, que será no dia 16 de setembro, das 8h às 17h, no Centro de Saúde.

*Assecom PMA