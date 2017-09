Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – O fluxo deverá elevar seu estado de saúde e propiciar-lhe melhores chances. Você vai querer escapar de modo negativo dos seus afazeres domésticos. Modere durante o período bebidas alcoólicas que só lhe fará prejudicar o seu lado espiritual.

TOURO – É um ótimo dia para defender seus direitos e para tratar de assuntos legais. Haverá muita tranquilidade em seu lar e os amigos do campo profissional estarão dispostos a colaborar com você. Você vai exercer muita influência durante este período junto aos amigos, conhecidos e colegas de trabalho.

GÊMEOS – Não é conveniente aventurar-se em novos negócios. Mantenha-se em suas atividades rotineiras. As suas amizades ficarão mais fortalecidas, fazendo com que as pessoas de um modo ou de outro, procurem ajudá-lo principalmente no setor profissional.

CÂNCER – Evite prejudicar sua saúde, não cometendo excessos na alimentação. Não confie demais em subordinados e em estranhos. Todavia, o sucesso pessoal e a evolução da personalidade serão evidentes. Ultimamente, você anda correndo atrás de resultados, que não foram semeados no passado.

LEÃO – Neste dia, que lhe será promissor, haverá muita produção profissional e muita facilidade para arranjar empréstimos e para solucionar suas dificuldades financeiras. Os astros também anunciam uma fase marcada pela renovação, tanto de ideias como no seu modo de agir.

VIRGEM – Você poderá obter lucros compensadores em negócios relacionados com petróleo e líquidos de um modo geral e na aquisição de bens móveis e imóveis. Encare todos os seus problemas, e procure resolver um a um, com confiança.

LIBRA – Suas energias poderão ser empregadas com resultado. No entanto, evite assumir compromissos contra os seus interesses, mesmo que seja para agradar a alguém. Nesta fase do ano, você não deve perder um só dia para realizar tudo o que houver de importante para fazer.

ESCORPIÃO – Dia dos mais indicados para iniciar a melhoria da aparência de sua casa, tais como nova decoração e reformas. Fará ótimas amizades, mas não confie demais em estranhos. Sucesso junto ao sexo oposto. Feliz para o amor.

SAGITÁRIO – Dia em que favorece extraordinariamente os seus interesses monetários. Pode comprar ou vender propriedades. Bom, também, ao amor, a saúde, as novas amizades. Os transportes e as mudanças estão também favorecidos.

CAPRICÓRNIO – Os obstáculos tendem a desaparecer diante do período propício que se inicia agora. Hoje você lucrará em negócios imobiliários, pelo esforço no trabalho e no emprego de suas economias em fundos públicos.

AQUÁRIO – Ótima saúde e bastante capacidade criativa, você terá neste dia. Pode fazer negócios, colocar em prática suas novas ideias e solicitar favores, que será bem sucedido. O dia promete elevação material e progresso e chances de ganhar na loteria.

PEIXES – Excelente aspecto astral para iniciar negócios e empreendimentos de vulto e para tratar de questões jurídicas que estão em pendência. Positivo para a vida religiosa e ao amor. Você deverá ter cuidado ao se relacionar com a pessoa amada

