Agente penitenciário fica ferido depois de ser atacado em casa por bandidos, em Coxim

Agente penitenciário ficou ferido depois de ser vítima de ataque cometido por dois criminosos, no início da noite deste sábado (9), em Coxim. O agente está internado em hospital da cidade e reforço na segurança do município já foi solicitado à Sejusp (Secretaria de Segurança Pública do Estado).

A reportagem apurou que o agente da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) possui cargo de liderança no presídio onde atua. Por volta das 18h30 deste sábado, dois homens armados que estavam em uma moto invadiram a casa dele.

O agente foi rendido e obrigado a ficar de joelhos. Segundo relatos dele a policiais, um dos criminosos ameaçou atirar contra o servidor, mas a arma acabou falhando, o outro teria atirado, mas o disparo não atingiu a vítima. O agente, então, decidiu reagir e houve luta entre ele e os bandidos.

A vítima foi ferida com coronhadas na cabeça e teve lesões em outras partes do corpo. Depois da reação, os bandidos decidiram fugir.

Força-tarefa foi montada na cidade com equipes da Polícia Civil e Militar. Alguns suspeitos chegaram a ser detidos, mas até agora ninguém segue preso.

O presidente do Sinsap (Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária do Estado), André Santiago, está na cidade e acompanha as investigações e recuperação do agente. “Vamos cobrar das autoridades que o caso seja investigado e já solicitamos reforço na segurança do agente que está internado”, disse.

A identificação do agente e o hospital onde está internado não foram divulgados por medida de segurança.

