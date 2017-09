A Chama do Tradicionalismo foi acesa em Chapadão do Sul – começou a Semana Farroupilha no CTG

Com o tema “Farroupilhas: idealistas, revolucionários e fazedores de história”, o CTG Cultivando a Tradição, acedeu na tarde deste sábado a Chama que relembra as lutas, as conquistas e a tradição da cultura Gaúcha.

A Semana Farroupilha é um momento especial de culto às tradições gaúchas, transcendendo o próprio Movimento Tradicionalista Gaúcho. Ela envolve praticamente toda a população do Estado, se não fisicamente nos locais organizados para festejos, participando das iniciativas do comércio, dos serviços públicos, das instituições financeiras ou das indústrias.

Este ano o comemora os 30 anos da emancipação político-administrativa de Chapadão do Sul e o CTG, presta homenagem a todos os ex-prefeitos, ao atual, assim como ao seu fundador e patrono da entidade, o Comendador Júlio Alves Martins.

A abertura começou com uma cavalgada que teve início na Campeira até o Marco histórico da cidade, que fica na avenida quatro, onde foi acessa a Chama Crioula, que nas mãos do patrão Ailton percorre as ruas da cidade até CTG, onde foi a Pira foi acessa e por 10 dias, representa o fervor do Tradicionalismo de Chapadão do Sul.

O hasteamento dos pavilhões, das bandeiras do Brasil, dos Estados do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul, além dos pavilhões do Município e do CTG, contou com a presença da Banda Municipal, e foram hasteados pelos tradicionalistas, Patrão Ailton, Júlio Alves Martins, Toninho Assunção e Mauri Langner (Bombachinha).

Veja a programação da Semana Farroupilha:

11/09 – Jantar (dobradinha)

12/09 – Jantar (rabada)

13/09 – Jantar (caldeirada)

14/09 – Jantar (costela de porco com polenta)

15/09 – Jantar (macarrão com frango)

16/09 – Almoço (feijoada)

– Missa Crioula e logo após – Pastelada

17/09 – Almoço (Costelão e Homenagens ao ex-prefeitos)

18/09 – Jantar (porco com mandioca)

19/09 – Jantar (carreteiro)

20/09 – Jantar (frango com gueirova)

