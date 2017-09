Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES Hoje é um dia que terá, certamente, algumas perturbações, inclusive o cônjuge estará descontente com você. Tome cuidado se realizar negócios e se lidar com fogo e eletricidade. Amanhã será um dia melhor.

TOURO – A construção, sem estabilidade de qualquer assunto, pode trazer aborrecimentos imediatos. Pense, haja e fale de modo mais agressivo para conseguir o que pretende. O melhor que tem a fazer é recolher-se e ponderar sobre o que está errado, se de fato houver alguma coisa errada.

GÊMEOS – Conte consigo mesmo em todas as empresas, por mais árduas que possam parecer. Os outros irão notar sua tenacidade e persistência, podendo lhe tributar o dobro de crédito a partir deste dia. No amor, aja com sinceridade.

CÂNCER – Procure ser otimista e os resultados serão satisfatórios ao final deste dia. Busque a harmonia junto às pessoas mais próximas, pois isto o deixará mais contente e mais disposto para a realização de outras tarefas, principalmente melhorar o seu desempenho no trabalho.

LEÃO – Alguém de sua família ou de sua amizade poderá perturbá-lo, no período da manhã. Mas não estrague o seu dia. Pense positivamente, pois muitas serão suas chances de sucesso profissional, financeiro e social.

VIRGEM – Melhores oportunidades de soluções em assuntos jurídicos. O dia indica é favorável para consultas a médico ou dentista. Não discuta nem brigue com ninguém. Planetas importantes na casa oito do seu horóscopo solar dão indicações de um melhor planejamento de trabalho.

LIBRA – Seus empreendimentos serão prósperos. Terá sucesso na defesa de seus direitos e triunfará em todos e quaisquer assuntos legais. Seja mentalmente independente e mais firme em suas crenças. Será, também, um dia no qual deverá evitar acidentes.

ESCORPIÃO – O relacionamento com as pessoas queridas poderá ajudá-lo a se organizar interiormente, completando assim a transformação da sua personalidade. Tudo o que você fizer, será feito de um modo ordeiro e com muita garra. Não se iluda com que a pessoa amada possa lhe dizer.

SAGITÁRIO – Melhoria das condições financeiras, graças ao apoio de outras pessoas e de conquistas suas diante do mundo. Sintonia com os aspectos mais desconhecidos da mente e do psiquismo humano. Você deve intensificar as suas atividades profissionais.

CAPRICÓRNIO – Apesar dos relacionamentos estarem ocupando a maior parte do seu tempo, você passará a se interessar mais pelos assuntos financeiros. Tendência a se apegar mais às coisas materiais, enquanto por outro lado, existe a tendência de você aceitar outros desafios.

AQUÁRIO – Possibilidade de tornar o ambiente em que você vive em algo mais de acordo com o seu gosto e necessidade. Florescimento das relações familiares e maior contato com suas origens e com emoções importantes do seu passado.

PEIXES – Procure associar seus pensamentos ao seu idealismo e sonhos que conseguirá realizar o que pretende. Você tem inclinação para as pesquisas profundas, a medicina, a ciência. Procure convergir tudo isto para o terreno prático e rendoso.

