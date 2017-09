Começa hoje a Semana Farroupilha em Chapadão do Sul

As festividades ocorrem de 09 a 20 de setembro, com os tradicionais eventos culturais e gastronômicos preparados pelos elencos, pela patronagem, patrocinadores e colaboradores do CTG Cultivando a Tradição.

No sábado (09) a Semana Farroupilha começa com um grande baile, animado por Romário Gaúcho e os Bombachudos. Antes do baile ocorrem o acendimento da Chama Crioula e a Cavalgada. No sábado, 16 de setembro ocorre a Missa Crioula.

As mesas para o baile de abertura já se encontram a venda com a patronagem. Informações e reservas pelos telefones (67) 3562-2229 (Secretaria), (67) 9 8414-0858 (Airton Felini), ou (67) 9 9828-9973 (Manfredi).

No almoço do domingo, 17 de setembro ocorre a solenidade de homenagens. Neste ano, a Semana Farroupilha do CTG Cultivando a Tradição, de Chapadão do Sul vai homenagear os ex-prefeito e o atual.

Já governaram Chapadão do Sul: Edwino Raimundo Schultz, primeiro prefeito, que teve como vice, o médico Dr. Paulo Roberto Batista. O segundo mandato foi exercido pelo produtor rural, Elo Ramiro Loeff e teve como vice, o pecuarista e ex-vereador no primeiro mandato, Roberto Fabiani.

O terceiro mandato voltou Edwino Raimundo Shultz, que tinha como vice João Carlos Krug, que assumiu o cargo de prefeito e foi eleito para a quarta gestão, tendo como vice, o empresário Venturino Collet (Colleto).

Após foi eleito Jocelito Krug, por dois mandatos. Em ambos teve como vice o produtor rural e atual presidente da Câmara de Vereadores, Alírio José Bacca.

Em seguida tivemos como prefeito o médico Dr. Felipe Barreto Magalhães, que teve como vice Elizabete Buchamann Scheide. Nas eleições de 2016, João Carlos Krug volta a ser eleito, desta vez como vice o médico Dr. João Buzoli.

O acendimento da Chama Crioula será no monumento de início da cidade localizado no canteiro central da Avenida Quatro, entre as Ruas 17 e 19, às 14 horas (MS).

Outro homenageado será o fundador, colonizador de Chapadão do Sul e patrono do CTG Cultivando a Tradição, Júlio Alves Martins.

Programação gastronômica da 31ª Semana Farroupilha:

11 de setembro: Jantar, Dobradinha. (Geverson Marcelo e Sandro);

12 de setembro: Jantar, Rabada (Geraldo Loeff);

13 de setembro: Jantar, Caldeirada (Aline e Alisson Tontini);

14 de setembro: Jantar, Costela de Suíno com Polenta (Procampo e Cerrado);

15 de setembro: Jantar, Macarronada com Frango (Super Aurora e Planorte);

16 de setembro: Almoço com Feijoada e jantar com Castelada (Grupo Mano);

17 de setembro: Almoço com Costelão (Doações);

18 de setembro: Jantar, Suíno com Mandioca (Super Valle);

19 de setembro: Jantar, Arroz Carreteiro (Adriano Loeff);

20 de setembro: Jantar de encerramento, Frango com Gueiroba (Vereadores).

