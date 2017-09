Chuva pode voltar a Mato Grosso do Sul na próxima semana

Após 15 dias de seca, os sul-mato-grossenses poderão tirar o guarda-chuva do armário, é o que indica a previsão meteorológica. A chegada de uma frente fria no Estado na próxima semana deve provocar chuva no Estado, em algumas regiões pode ocorrer apenas rápidas pancadas.

A previsão do meteorologista Nathalio Abrão aponta que a tendência entre os dias 12 e 16 de setembro é que uma nova frente fria avance pela Região Sul e consiga organizar áreas de instabilidade sobre a faixa central do Brasil. Em Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo.

Segundo ele, os volumes não deverão ser tão altos, em alguns municípios de Mato Grosso do Sul devem ser suficientes para permitir os primeiros plantios da safra 2017-2018 da soja. Os produtores entendem que as chuvas só devem se normalizar em novembro, comprometendo o plantio da soja e do milho.

No entanto, o planejamento deve ser com cautela devido tendências dos modelos mais longos de tempo, uma oscilação de temperaturas nas águas do Oceano Pacifico mostra uma leve tendência de La Niña, indicando que a condição de neutralidade deve persistir.

Neste caso o mês de setembro deve continuar mais seco com elevadas temperaturas. Após o dia 12 as temperaturas vão subir muito e localidades como Corumbá, Miranda, Murtinho, Rio Negro, Corguinho e Coxim, as máximas podem chegar aos 41ºC. E em Campo Grande, Terenos, Sidrolândia, Bandeirantes, Maracaju e Nova Alvorada, os termômetros podem atingir os 40ºC graus.

O tempo deve mudar a partir da segunda quinzena do mês e começo de outubro, quando precipitações são esperadas para Centro-Oeste e Sudeste, mas de forma irregular e com volumes muito variados, acompanhadas de ventos acima dos 60km/h, só tendendo a chover com normalidade em meados de outubro.

