Sicredi está entre as “Melhores Empresas para Começar a Carreira”

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,6 milhões de associados e atuação em 21 estados brasileiros – participou do ranking, pela primeira vez, e foi classificado entre as 45 “Melhores Empresas para Começar a Carreira”. A pesquisa realizada pela revista VOCÊ S/A, em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), contempla as companhias que oferecem os melhores programas para quem está começando no mercado de trabalho.

A instituição financeira cooperativa, que emprega atualmente mais de 22 mil colaboradores, figurou no 22º lugar do ranking, com Índice de Felicidade no Trabalho do Jovem (IFT) de 78,9. No Índice de Qualidade de Ambiente de Trabalho para o Jovem (IQAT), baseado no questionário de satisfação preenchido por jovens colaboradores e estagiários entre 18 e 26 anos de idade, a nota do Sicredi foi 89,1.

Os índices levam em conta os seguintes indicadores determinados pela pesquisa: Gestão Estratégica e Objetivos, Liderança, Reconhecimento e Recompensa, Carreira, Gestão do Conhecimento e Educação Corporativa, Comunicação Interna, Participação e Autonomia, Relações Interpessoais, Processos e Organização, Saúde, Segurança e QVT, Sustentabilidade e Diversidade e Employer Branding.

O guia “As Melhores Empresas para Começar a Carreira” da VOCÊ S/A está na sua sétima edição e contou com a participação de 248 companhias. Em todas elas, as equipes de jornalismo da revista entrevistaram pessoalmente os jovens funcionários para avaliar a satisfação deles com seus empregos e, assim, desenvolver a pesquisa.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,6 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 21 estados*, com mais de 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Comentários