Setembro Amarelo: Paraíso das Águas realiza ações de prevenção ao suicídio

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas através da Secretaria Municipal de Saúde está realizando neste mês de setembro, uma série de reuniões e entrevistas com o tema: Prevenção ao Suicídio.

As ações fazem parte do Setembro Amarelo, que visa à conscientização sobre a prevenção ao suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e, as formas de prevenção do mesmo.

Hoje, as reuniões de orientação sobre o suicídio aconteceram no período matutino e vespertino, e foram ministradas pelas psicólogas: Débora Joyce Trivelato, Renata Delfino de Lacerda e Etiene Garcia.

Na ocasião, as profissionais de saúde explicaram sobre as diferenças entre psicologia e psiquiatria e fizeram as orientações sobre os sintomas e sinais que podem se manifestar nas pessoas e , que são os indícios da depressão ou transtorno.

“A Secretaria de Saúde vem investindo bastante na prevenção ao suicídio. Hoje, o município conta com três psicólogas e uma psiquiatra que dão todo o suporte aos pacientes, com o intuito de prevenir o suicídio”, mencionou o secretário de saúde Ueder de Paula.

Suicídio: Um problema de saúde pública que vive atualmente a situação do tabu e do aumento de suas vítimas é o suicídio. Pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia, taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Tem sido um mal silencioso, pois as pessoas fogem do assunto e, por medo ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa próxima está com ideias suicidas.

A esperança é o fato de que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. É necessário a pessoa buscar ajuda e atenção de quem está à sua volta.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

