Prefeitura realizou palestra de treinamento e capacitação

A Gerência de Recursos Humanos da prefeitura de Figueirão, realizou uma palestra de treinamento direcionado para secretários municipais, gerentes de núcleos, assessores e demais servidores interessados.

O evento, que conteve orientações para a realização das compras governamentais foi direcionado para secretários municipais, gerentes de núcleos, assessores e demais servidores interessados, e aconteceu na terça-feira, dia 5 de setembro, das 14 às 17h, no Plenário da Câmara Municipal, onde foi apresentada a palestra “Licitações, Contratos e Compras”.

A palestra realizada teve por objetivo fortalecer a comunicação entre todos os envolvidos no processo licitatório, apresentando uma visão geral dos principais tópicos das licitações e contratos, onde foram abordados assuntos referentes às contratações públicas, desde o planejamento até a fiscalização contratual.

À frente do evento o Gerente de Recursos Humanos Paulo Roberto Salomão e Éder Pereira Bruno, Pregoeiro e Gerente de Licitações, Contratos e Compras, que contou com o apoio das funcionárias Deborah Cristina, Aline Crislaine e Luciana Cunha, todas de seu núcleo operacional de trabalho.

Participaram ainda a Controladora Interna Frásia Araújo e o Procurador Jurídico, Gilson Trindade, prestando esclarecimentos acerca dos pontos técnicos e legais do processo licitatório.

O objetivo do treinamento é a capacitação de funcionários para a realização de ações ligadas às compras governamentais, visando maior economia, agilidade e praticidade. “Nosso objetivo maior foi mostrar, principalmente aos secretários, como funciona nosso setor de compras e licitações e a importância do preenchimento correto de minutas e memorandos, dos prazos e da necessidade de se definir com clareza o que se está pretendendo adquirir”, falou o Pregoeiro Éder Pereira Bruno.

Participaram do evento cerca de 32 servidores públicos, dentre secretários municipais, diretores de departamentos, chefes de núcleos, coordenadores e assessores.

“Estamos vivenciando a era do conhecimento, Hoje o servidor completo é aquele que possui uma visão sistêmica de todo o processo, e sabe a importância de seu papel para o êxito desse contexto”. Por isso mesmo a Gerência de Recursos Humanos vem ampliando sua área de atuação, deixando de ser um simples departamento burocrático para se tornar um disseminador do conhecimento, com treinamentos visando o desenvolvimento organizacional”, disse Paulo Roberto Salomão, gerente de Recursos Humanos.

Fonte: Assessoria de Imprensa