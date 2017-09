Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões vai realizar o primeiro Encontro de Bandas e Orquestras

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões situada Rua Dez n º 1693 Centro Chapadão do Sul MS sob a direção do Pastor Presidente Daniel da Silva Rovani estará realizando I EBO – Primeiro Encontro de Bandas e Orquestras com a participação do músico trompetista Dc. Naber Mesquita de Campinas SP, o mesmo estará pregando e tocando músicas de seu CD; presença confirmada de caravana de Cassilândia MS juntamente com sua orquestra.

Convida à população Sul Chapadense para o Evento:

Abertura Culto de Louvor e Adoração neste domingo pela manhã a partir das 8:30h MS dia 10/09/2017 e Culto de Encerramento as 18:30h MS.

Venha adorar a Deus Conosco.

Pastor Daniel Rovani

