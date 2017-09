Escolas de Paraíso das Águas celebraram o 7 de setembro com várias atividades

Uma organização impecável e o talento de crianças e jovens da escola municipal Juscelino Ferreira Guimarães, enalteceram as apresentações em alusivas ao Dia 7 de setembro, dia que se comemora a Indendência do Brasil.

O desfile cívico aconteceu na avenida principal do distrito de Pouso Alto, uma comunidade pequena e que ficou emocionada com as apresentações. Alunos de várias faixas etárias, acompanhados de seus professores, mestres, maestros e direção da escola, mostram a todos o que sabem fazer de melhor nos projetos em execução na escola Juscelino Ferreira Guimarães.

O diretor, profº João Donizete Corsini, apresentou com orgulho os projetos como: banda musical municipal, capoeira, dança e música e teatro, todos os projetos desenvolvidos pela escola municipal em parceria com a secretaria municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Paraíso das Águas.

Os pais e a população em geral que acompanharam emocionados o desfile, puderam presenciar o talento e empenho de cada aluno e o grande carinho dispensado pelos professores daquela instituição.

Nas demais escolas municipais houve apresentações e recreação em homenagem ao dia 7 de setembro. Na escola municipal do distrito de Bela Alvorada – Joaquim Cândido, dirigida pelo profº Ricardo Cavazani, professores e alunos fizeram apresentações em homenagem ao dia 7 de setembro e participaram de uma recreação organizada pela escola. Tudo preparado com muito carinho e dedicação.

A escola municipal professora Lizete Rivelli Alpe – Pólo também comemorou o dia 7 de setembro com uma programação especial, o diretor professor Márcio Rogério Felipe Corrêa e os professores receberam os alunos durante o feriado, onde promoveram apresentações culturais, recitais e recreação. Os alunos tiveram a oportunidade de saber mais informações sobre o dia 7 de setembro e porquê se celebra esta data tão especial para o Brasil. A Polícia Militar foi convidada a participar do evento. Um policial militar segurou a bandeira do Brasil com os professoras e diretor da escola, Profº Márcio Rogério.

Na comemoração da semana da Independência do Brasil, a escola estadual vereador Kendi Nakai realizou atividades especiais. A diretora profª. Georgia Patricia Trevisolli, coordenadores pedagógicos e os professores promoveram, juntos aos alunos, apresentações, exposições e gincanas com o tema da Independência do Brasil.

