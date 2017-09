Dupla morre em tiroteio com os policiais do COD durante operação que apreendeu 3 toneladas de droga

Uma operação integrada das polícias Militar e Civil apreendeu três toneladas de drogas transportadas por caminhão em Perolândia, na região sudoeste de Goiás. De acordo com o comandante do policiamento rodoviário, o coronel Márcio Vicente da Silva, durante a abordagem houve troca de tiros e, tanto o motorista do veículo, quanto o passageiro, morreram baleados.

“Foi uma ação integrada, onde foram feitos vários bloqueios nas principais entradas do estado. Tínhamos recebido a informação com as características do veículo e, quando avistamos já efetuamos a abordagem. Houve intensa troca de tiros”, explicou o coronel ao G1.