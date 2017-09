Avião com indígenas faz pouso forçado em praia de Santarém, no Pará

Um avião monomotor fez um pouso forçado na tarde desta quinta-feira (7) na praia de Pajuçara, no rio Tapajós, em Santarém, no Pará. Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto e outras três pessoas que estavam a bordo foram resgatadas com vida e levadas ao hospital.

A aeronave de prefixo PT-KKK, modelo Cessna, havia decolado do município de Oriximiná, oeste do estado, com uma enfermeira e dois indígenas da tribo Waiwai, e tinha como destino Santarém. O pouso estava previsto para ocorrer em uma pista particular.

Conforme os Bombeiros, populares e moradores da região ajudaram no socorro das pessoas. As primeiras informações são de que o avião teria ficado sem combustível, obrigando o piloto a realizar um pouso na praia. O caso será apurado.

Relato da passageira

O médico Euler Amaral foi um dos primeiros a chegar na margem na praia e ouviu relatos da enfermeira, que estava a bordo. Ele levou os passageiros ao hospital. “Ela relatou que estava tudo bem, mas quando se aproximavam de Santarém o piloto disse que iam cair, não ia dar para chegar porque não tinha combustível suficiente”, disse.

Ainda segundo Amaral, ao chegar no local do acidente, as pessoas já tinham saído da aeronave. “Segundo a enfermeira, o avião virou de ponta cabeça e com o impacto de ter batido na água, ela teve dificuldade de sair. O piloto ficou paralisado e sem reação. Depois, ele acordou e ajudou a empurrar a porta para que todos saíssem. O índio mais novo salvou o pai, que é paraplégico. A enfermeira não sabia nadar, só se salvou porque estava perto da margem”, disse Amaral.

Nota hospital

A Secretaria de Saúde de Santarém informou Thiago Roberto Waiwai e Sandra Riva Sussuarana deram entrada no Pronto Socorro Municipal. Thiago foi submetido a exames de imagem e Sandra Sussuarana recebeu atendimento e já foi liberada.

