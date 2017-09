Aposta de R$ 3,50 faturou maior prêmio pago pela Mega-Sena em MS

Uma aposta simples, com valor de R$ 3,50, foi a ganhadora do prêmio de R$ 78 milhões da Mega-Sena, maior valor já pago pela loteria em Mato Grosso do Sul. As informações foram divulgadas hoje (dia 8) pela assessoria de imprensa da Caixa Econômica. O endereço da sorte foi a Lotérica Bolão, a única do município de Jardim, a 233 km de Campo Grande.

No caso de aposta mínima, a possibilidade de acerto dos seis números é de uma em 50 milhões. No histórico loteria no Brasil, este é o 18º maior valor sorteado. O ranking é liderado pelos R$ 236 milhões da Mega da Virada, datada de 31 de dezembro de 2014. O valor foi dividido por quatro apostas.

Se o critério for apenas uma aposta vencedora, a maior premiação foi para o Distrito Federal, no valor de R$ 205 milhões em novembro de 2015.

O sorteio que deu prêmio de R$ 78.022.245,31 foi realizado na quarta-feira e espalhou por Jardim, cidade com 25.758 habitantes, a dúvida sobre a identidade do milionário. Após o feriado de 7 de Setembro, a lotérica abriu as portas no começo da manhã, mas nem sinal do vencedor nas primeiras horas desta sexta-feira (dia 8).

Caso o ganhador quisesse investir em carros, poderia ter uma frota de 1 ,9 mil Ford Ka, carro popular mais vendido, ao preço inicial de R$ 40 mil. Se a opção for por um veículo mais potente, é possível comprar 585 caminhonetes Hilux top de linha.

Sorte – Em 2014, a Mega-Sena fez dois milionários no Estado. Em abril daquele ano, um morador de Figueirão ganhou sozinho R$ 37,6 milhões. A sorte deixou outro sul-mato-grossense feliz no dia 27 de setembro de 2014, quando um apostador de Campo Grande ganhou R$ 28,4 milhões ao dividir a bolada com um morador do Espírito Santo.

Em maio de 2015, acertar as seis dezenas da Mega-Sena rendeu prêmio de R$ 30 milhões. Em 31 de dezembro do ano passado, um bolão de Campo Grande , com 10 acertadores, levou prêmio de R$ 36,8 milhões na Mega-Sena.