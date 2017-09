Total Seguros conquista o título do II Campeonato Intermunicipal de Futsal

Na noite desta última terça-feira, 05, aconteceu a grande final do II Campeonato Intermunicipal de Futsal de Chapadão do Sul, no ginásio Municipal.

Com mais de 300 pessoas acompanhando o evento esportivo que iniciou às 18h30, três jogos aconteceram: um amistoso, a disputa pelo terceiro lugar e a grande final.

O primeiro jogo foi o amistoso feminino entre Chapadão do Sul e Chapadão do Céu. O time de Chapadão do Sul ganhou pelo placar de 06 a 00.

O segundo duelo da noite tinha como objetivo definir o terceiro lugar: assim, entraram em quadra Super Aurora/Oba Oba e Aporé. Após um jogo acirrado, o time do Super Aurora/Oba Oba ganhou de 09 a 08.

O último duelo foi a grande final entre Serc e Total Seguros. Em um jogo muito equilibrado o time da Total Seguros conquistou o título após vitória de 05 a 03.

O artilheiro da competição foi Mailson Pinheiro com 10 gols marcados. O goleiro menos vazado foi Matheus Santana.

Além dos jogos, o público presente recebeu diversos brindes após sorteio, foram camisetas, vale-pizza, bolas de futebol e até chuveiro.

Estiveram presentes o secretário de Cultura e Esporte Wander Viegas, secretário de Educação Guerino Perius, secretário de Governo Guilherme Diniz, vereador Paulo Lupatini e vereador Elton Silva.

A Prefeitura de Chapadão do Sul e a Secretaria de Cultura e Esporte parabenizam todos que participaram da competição pelo espirito esportivo e determinação nos jogos e também a toda população que prestigiou esse importante evento esportivo sul-chapadense.

